Torreón y Conagua firman convenio de regularización financiera

MARS destaca que el acuerdo permitirá mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad y se abre la posibilidad de gestionar recursos federales.

Torreón.- La Administración Municipal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) formalizaron este lunes un convenio para regularizar los adeudos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón con el organismo federal.

El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que el acuerdo permitirá fortalecer el orden financiero de SIMAS Torreón, y evitar que se acumulen nuevos adeudos. Además, el convenio contribuye a generar las condiciones para gestionar recursos federales destinados a mejorar la infraestructura hidráulica y el suministro de agua potable en el municipio.

El alcalde señaló que el acuerdo establece el pago de un monto de 94 millones 364 mil 844 pesos, que será cubierto mediante un calendario de pagos. Lo anterior, sobre la negociación de un adeudo de cerca de 202 millones de pesos que se tenía con CONAGUA.

El esquema contempla un pago inicial que se realizó hoy por 10 millones de pesos, el cual seguirá con parcialidades trimestrales de cinco millones de pesos, y un último pago por el monto restante.

Riquelme Solís destacó que el convenio busca regularizar la situación del SIMAS respondiendo a los compromisos financieros, sin dejar de atender las necesidades operativas del organismo.

Entre los principales beneficios del convenio se encuentra la posibilidad de acceder nuevamente a programas y apoyos federales para impulsar obras de agua potable, rehabilitar las redes de distribución, reducir pérdidas por fugas y mejorar la prestación del servicio para las familias torreonenses.

Durante la firma, el Gerente General del SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, destacó la importancia de este acuerdo para avanzar en la regularización financiera del SIMAS, mantener una operación responsable y fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal en beneficio de la población.

Por su parte, Juan Gabriel Riestra Beltrán, director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de Conagua, resaltó la importancia de la colaboración institucional para avanzar en soluciones que contribuyan a garantizar el acceso suficiente y de calidad al agua potable.

En la firma participaron también: Gerardo Márquez Guevara, titular General de la Consejería Jurídica; Leobardo Alejandro Pérez Rosales, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de CONAGUA; Juan Carlos Sosa García, director de Recaudación y Fiscalización de CONAGUA. (El Heraldo de Saltillo)