Invitan a familias de Ramos Arizpe a fortalecer la salud emocional de sus hijos

El taller infantil “Emocionautas” se realizará el 7 de noviembre en Ramos Arizpe, con actividades para que los niños aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Tendrá una cuota de recuperación de 80 pesos.

Con el propósito de fomentar el bienestar emocional de la niñez y proporcionar herramientas que contribuyan a su desarrollo personal, Atención Psicológica Integral (API) en Ramos Arizpe llevará a cabo en sus instalaciones el taller infantil denominado “Emocionautas”, una actividad dirigida a promover el reconocimiento de las emociones y el aprendizaje de estrategias para manejarlas de manera saludable.

La psicóloga Nallely Reyes Terán, responsable de API, informó sobre la realización de esta actividad, programada para el próximo sábado 7 de noviembre, en un horario de 15:00 a 16:30 horas, en calle Melchor Ocampo #320 local 10, en la Zona Centro de Ramos Arizpe, con una cuota de recuperación de 80 pesos por niño, buscando que las familias puedan acceder a este tipo de espacios de acompañamiento emocional.

“Es importante que desde edades tempranas los menores aprendan a reconocer sentimientos como la tristeza, el enojo, el miedo y la alegría, debido a que estas habilidades pueden favorecer su convivencia familiar, sus relaciones sociales y la manera en que enfrentan distintas situaciones de la vida cotidiana”, señaló.

En ese sentido, Reyes Terán explicó que la iniciativa busca acercar a los niños a herramientas de educación emocional mediante actividades adaptadas a su etapa de desarrollo, bajo el lema “¡Exploramos lo que sentimos y aprendemos a calmarnos!”, promoviendo un ambiente de aprendizaje y participación.

“Fortalecer la educación emocional durante la infancia representa una oportunidad para que madres y padres de familia acompañen de manera más efectiva el crecimiento de sus hijos, especialmente cuando presentan dificultades para expresar lo que sienten o reaccionan con frustración ante determinadas circunstancias”, precisó.

Finalmente, la psicóloga recordó que el taller tendrá una duración de una hora y media, por lo que las personas interesadas podrán solicitar directamente a la organización mayores detalles sobre el lugar de realización, los requisitos de participación y el procedimiento de inscripción al teléfono 844-533-0814. (EDUARDO SERNA).