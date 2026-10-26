lunes, octubre 26, 2026
Inicio SALTILLO Convocan a jóvenes de Coahuila al Hackatón NASA Space Apps Challenge 2026

Convocan a jóvenes de Coahuila al Hackatón NASA Space Apps Challenge 2026

Por
Omar Soto
-
Foto: Omar Soto | El Heraldo de Saltillo

El encuentro internacional se realizará el 14 y 15 de noviembre de este 2026 ben el Instituto Tecnológico de Saltillo, con una participación esperada de más de 500 jóvenes. El Gobierno estatal otorgará premios de hasta 10 mil pesos a los equipos ganadores

Con la expectativa de reunir a más de 500 jóvenes, estudiantes, profesionistas y mentores, Saltillo será sede por segunda ocasión del Hackatón NASA Space Apps Challenge 2026, una competencia internacional de innovación científica y tecnológica que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre de este 2026 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, destacó que el encuentro busca impulsar el talento científico y tecnológico de las juventudes mediante soluciones a problemas reales de la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

“Es una competencia internacional de innovación científica y tecnológica, considerada el hackatón global más grande del mundo, en el que participantes de diferentes disciplinas desarrollan soluciones a problemas reales tanto de la Tierra como del espacio, utilizando datos abiertos de la NASA”, señaló.

Foto: Omar Soto | El Heraldo de Saltillo

Gabriel Fuentes Murillo, organizador del evento, indicó que durante 36 horas de actividades los participantes formarán equipos para desarrollar propuestas innovadoras y demostrar que el talento de la región puede competir en escenarios internacionales. “En esta región hay talento capaz de competir con los mejores del planeta, venimos a anunciar que lo vamos a hacer otra vez y más grande”, remarcó.

Los equipos recibirán mentorías de especialistas para desarrollar sus proyectos, que posteriormente serán evaluados por un jurado calificador. La competencia está dirigida a personas de distintas disciplinas interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como incentivo, los ganadores tendrán proyección internacional a través de la competencia vinculada con la NASA. Además, el Gobierno de Coahuila entregará premios económicos de 10 mil pesos al primer lugar, siete mil al segundo y cinco mil pesos al tercero.

Foto: Omar Soto | El Heraldo de Saltillo

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), señaló que se busca reunir a más de 500 participantes y fortalecer el trabajo coordinado en favor de las juventudes, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las inscripciones son gratuitas y están disponibles a través de las redes sociales oficiales del Icojuve. Los organizadores invitaron a estudiantes, profesionistas y personas interesadas en la innovación a participar en esta experiencia de colaboración científica y tecnológica. (OMAR SOTO)

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS