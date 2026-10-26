Convocan a jóvenes de Coahuila al Hackatón NASA Space Apps Challenge 2026

El encuentro internacional se realizará el 14 y 15 de noviembre de este 2026 ben el Instituto Tecnológico de Saltillo, con una participación esperada de más de 500 jóvenes. El Gobierno estatal otorgará premios de hasta 10 mil pesos a los equipos ganadores

Con la expectativa de reunir a más de 500 jóvenes, estudiantes, profesionistas y mentores, Saltillo será sede por segunda ocasión del Hackatón NASA Space Apps Challenge 2026, una competencia internacional de innovación científica y tecnológica que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre de este 2026 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, destacó que el encuentro busca impulsar el talento científico y tecnológico de las juventudes mediante soluciones a problemas reales de la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

“Es una competencia internacional de innovación científica y tecnológica, considerada el hackatón global más grande del mundo, en el que participantes de diferentes disciplinas desarrollan soluciones a problemas reales tanto de la Tierra como del espacio, utilizando datos abiertos de la NASA”, señaló.

Gabriel Fuentes Murillo, organizador del evento, indicó que durante 36 horas de actividades los participantes formarán equipos para desarrollar propuestas innovadoras y demostrar que el talento de la región puede competir en escenarios internacionales. “En esta región hay talento capaz de competir con los mejores del planeta, venimos a anunciar que lo vamos a hacer otra vez y más grande”, remarcó.

Los equipos recibirán mentorías de especialistas para desarrollar sus proyectos, que posteriormente serán evaluados por un jurado calificador. La competencia está dirigida a personas de distintas disciplinas interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como incentivo, los ganadores tendrán proyección internacional a través de la competencia vinculada con la NASA. Además, el Gobierno de Coahuila entregará premios económicos de 10 mil pesos al primer lugar, siete mil al segundo y cinco mil pesos al tercero.

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), señaló que se busca reunir a más de 500 participantes y fortalecer el trabajo coordinado en favor de las juventudes, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las inscripciones son gratuitas y están disponibles a través de las redes sociales oficiales del Icojuve. Los organizadores invitaron a estudiantes, profesionistas y personas interesadas en la innovación a participar en esta experiencia de colaboración científica y tecnológica. (OMAR SOTO)