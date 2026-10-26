Invitan a aprovechar las 2 mil vacantes de la Feria del Empleo en Ramos

Este miércoles 28 de octubre, 60 empresas participarán en una jornada de contratación que también ofrecerá oportunidades de inclusión laboral

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a la ciudadanía a participar en la tercera Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, que se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre, con la participación de 60 empresas y una oferta de 2 mil vacantes formales.

La jornada iniciará a las 9:00 horas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde las personas interesadas podrán conocer las oportunidades disponibles y establecer contacto directo con los representantes de las empresas participantes.

El alcalde destacó que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el sector empresarial, se busca facilitar el acceso a empleos formales para personas con distintos niveles de preparación y experiencia.

Uno de los principales enfoques de esta edición será la inclusión laboral, con más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de desarrollo profesional, para que aprovechen esta jornada de vinculación con el sector productivo. (ACONTECER)