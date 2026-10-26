Llama Tomás Gutiérrez a cuidar plazas y espacios deportivos rehabilitados

Supervisa alcalde la plaza Armillita, destaca las mejoras en plazas y canchas del municipio

Con trabajos de rehabilitación en plazas públicas y canchas de usos múltiples, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa mejorando los espacios de convivencia familiar, por lo que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino llamó a la ciudadanía a participar en su cuidado y conservación.

Durante un recorrido por la plaza Armillita, en la colonia Analco I, acompañado del director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, el presidente municipal supervisó los trabajos de mejoramiento de este espacio, próximo a ser entregado a las familias del sector.

El alcalde explicó que las intervenciones en las plazas contemplan la instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas, mientras que en las canchas deportivas se trabaja en la sustitución de alumbrado por tecnología LED, pintura, rehabilitación de rejas y reparación de bardas y accesos.

Gutiérrez Merino destacó que, además de recuperar estos espacios, es importante que los propios vecinos se involucren en su conservación, ante los daños que se han registrado en mobiliario recién instalado en algunas áreas públicas.

“Estos trabajos también son posibles gracias al respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien mantenemos una estrecha coordinación para seguir mejorando los espacios públicos de Ramos Arizpe. Estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que más familias cuenten con plazas y áreas deportivas dignas, seguras y en buenas condiciones”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Señaló que estas obras se realizan con recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos, por lo que exhortó a las familias a mantenerse atentas, cuidar las instalaciones y reportar cualquier acto que afecte el patrimonio de la comunidad.

Finalmente, reiteró que continuarán con los trabajos de rehabilitación de plazas y áreas deportivas en distintos sectores de Ramos Arizpe, para que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con lugares adecuados para el deporte, la recreación y la convivencia familiar. (ACONTECER)