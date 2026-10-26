Invita UA de C a participar en monitoreo de mariposa monarca en Ciudad Universitaria de Arteaga

Con el propósito de promover la educación ambiental y contribuir a la conservación de la mariposa monarca, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Sustentabilidad Universitaria y el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática (CEAV), invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las jornadas de monitoreo de esta especie en Ciudad Universitaria de Arteaga.

Como parte de la iniciativa Universidad Monarca, bajo el lema “Conocimiento que migra para un mejor futuro”, las actividades permitirán a los participantes conocer más sobre el ciclo de vida de la mariposa monarca, su ruta migratoria y la importancia que tiene para los ecosistemas de la región.

Las jornadas se llevarán a cabo este jueves 29 de octubre, el 5, 12 y 19 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Campus Arteaga de la UA de C, ubicado en Carretera 57, km 13, en Arteaga, Coahuila; durante estas actividades, los asistentes podrán involucrarse en el monitoreo de la especie y aprender sobre su tránsito por Coahuila, así como sobre las acciones necesarias para favorecer su conservación.

Las personas interesadas pueden comunicarse al Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática a los teléfonos (844) 689 10 90 y (844) 689 10 91 o enviar un mensaje de WhatsApp al (844) 139 62 83; para participar, se recomienda acudir con ropa cómoda, llevar agua para mantenerse hidratado y utilizar gorra para protegerse del sol.

Con estas acciones la UA de C refrenda su compromiso con la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, al promover espacios de aprendizaje y participación que contribuyan a proteger a la mariposa monarca durante su recorrido migratorio. (El Heraldo de Saltillo)