Confirman viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú tras cirugía

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV realizará su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, como estaba previsto, luego de que los últimos estudios médicos confirmaran su evolución favorable tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes que la recuperación del pontífice continúa de manera satisfactoria y que los resultados de las pruebas diagnósticas y análisis de laboratorio no muestran contraindicaciones para realizar la gira por Sudamérica.

Los estudios posteriores a la operación confirmaron que el tumor extirpado del pulmón derecho estaba localizado, por lo que León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional. El papa fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma el pasado 17 de octubre y desde entonces ha retomado gradualmente sus actividades, con periodos de descanso para favorecer su recuperación.

A través de un mensaje, el pontífice expresó su alegría por regresar a América Latina, continente donde vivió durante varios años de su trayectoria religiosa, especialmente en Perú, país en el que desarrolló buena parte de su labor pastoral.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV, quien también manifestó su deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas y renovar el compromiso de difundir el Evangelio.

La gira comenzará el 6 de noviembre con su llegada a Montevideo, Uruguay, donde permanecerá hasta el día 8. Posteriormente viajará a Argentina, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de trasladarse a Perú el 11 de noviembre.

En territorio peruano, el papa visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El regreso a Roma está programado para el 17 de noviembre.

Durante el recorrido, León XIV sostendrá encuentros religiosos e institucionales, además de actividades con comunidades locales. La visita representa uno de sus principales compromisos internacionales desde que asumió el pontificado en mayo de 2025.

La confirmación del viaje despeja las dudas sobre su realización después de la intervención quirúrgica, aunque el Vaticano señaló que el pontífice continuará siguiendo las recomendaciones médicas durante las próximas semanas. (El Heraldo de Saltillo con información de The Vatican News)