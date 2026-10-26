Alistan operativos para mantener la seguridad en Torreón

Miguel Ángel Riquelme anuncia acciones especiales por celebraciones de Halloween y Día de Muertos, y operativos permanentes para garantizar el orden, la limpieza en las vialidades y la seguridad de los peatones.

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó la mañana de este lunes sobre los operativos que se implementarán en Torreón, con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Además, anunció la revisión de negocios que obstruyan el tránsito libre y seguro de los peatones, y generan desechos que afectan el flujo de agua pluvial.

El alcalde indicó que durante la reunión de seguridad que se llevó a cabo, se revisaron los últimos preparativos en los panteones municipales, para recibir a las familias que acuden mayormente los días 1 y 2 de noviembre.

Dijo que a la par de las acciones al interior de los cementerios en materia de limpieza, protección civil y salud pública, se afinaron los detalles de los operativos que se ejecutarán durante esos días para garantizar el orden y la seguridad vial de los visitantes, así como las recomendaciones que se emitirán para evitar aglomeraciones.

Asimismo, Riquelme Solís destacó las acciones que se coordinarán para atender la seguridad durante los festejos de Halloween, en las que destaca mayor presencia policial, de Vialidad, así como por parte de Inspección y Verificación para evitar incidentes en colonias, fraccionamientos, restaurantes y antros.

En cuanto a los eventos masivos de presentaciones artísticas y deportivos, programados para los próximos días en Torreón, el presidente municipal mencionó que se mantienen los operativos coordinados con presencia antes, durante y hasta el término de los mismos.

Además, el edil anunció la ampliación de operativos encaminados hacia una ciudad más limpia, segura y en la que el peatón pueda transitar sin riesgos. Para ello, precisó que intensificarán las acciones de retiro de vehículos abandonados, se revisarán con la Policía Estatal los yonkes, y los permisos de construcciones para evitar que dejen escombros y desechos que representan un riesgo y afectan también durante temporada de lluvias al paso del agua pluvial.

El alcalde destacó los esfuerzos del municipio para mantener acciones de limpieza en rejillas y alcantarillas, por lo que es importante, dijo, que se atienda también que los establecimientos cuenten con sus permisos y cumplan con las normas como es el no tirar basura ni bloquear las vialidades.

Todas estas acciones, señaló el edil, contribuyen a la seguridad y son parte de los resultados que colocan a Torreón entre los municipios más seguros del país, así como a Coahuila como el estado más seguro. En ese sentido, subrayó la labor del gobernador Manolo Jiménez y la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Riquelme Solís dijo que el producto del trabajo coordinado se reflejó en la medición de la ENSU, y aseguró que continuarán las acciones, la inversión y la operatividad para cerrar el año con resultados positivos. (El Heraldo de Saltillo)