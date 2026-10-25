Gana Lula Presidencia de Brasil por cuarta vez

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la Presidencia de Brasil por cuarta ocasión tras vencer a su rival Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta que se mostraba muy apretada.

Sao Paulo, Brasil.- Luiz Inácio Lula da Silva, prometió cambiar la forma de gobernar para ampliar la participación ciudadana, reforzar el respeto a las mujeres y garantizar la libertad religiosa, tras celebrar su victoria electoral y criticar las mentiras difundidas durante la campaña.

En sus primeras declaraciones posteriores al triunfo, Lula sostuvo que el resultado representaba una derrota para la mentira y cuestionó la capacidad de su adversario para faltar a la verdad durante la contienda.

«Nunca me imaginé que una persona pudiera mentir tanto con tanto descaro», afirmó al recordar los debates electorales, que describió como situaciones incómodas pese a su experiencia en otras campañas y sus encuentros con líderes internacionales.

El mandatario también llamó a tratar los delitos cometidos en el entorno digital con la misma seriedad que los del mundo físico y advirtió contra la intervención de grandes empresas en los procesos democráticos.

«No es posible que no tengamos conciencia de que el mundo digital debe tratarse como el delito real», declaró. «No puede haber empresas monstruosas que intenten interferir en el resultado electoral de este país».

Lula atribuyó parte de su victoria al entusiasmo que encontró durante sus recorridos por los estados brasileños en la segunda vuelta y aseguró que la campaña le dejó lecciones que aplicará en su nuevo mandato.

«Vamos a cambiar la forma de gobernar el país para que el pueblo participe más en nuestras decisiones», dijo.

Añadió que buscará mantener un diálogo constante con la población para explicar sus decisiones y las acciones de su Gobierno.

Aunque reconoció que ganar elecciones también genera adversarios, el presidente afirmó que su responsabilidad será gobernar para todos los brasileños, sin distinciones entre ciudades o sectores de la población.

Entre sus compromisos, mencionó prestar mayor atención a los adultos mayores, garantizar un trato más respetuoso hacia las mujeres y defender la libertad religiosa para que cada persona pueda profesar su fe.

En materia educativa, prometió continuar la transformación del sistema brasileño e impulsar programas universitarios para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.

También planteó la necesidad de desarrollar tecnología propia, incluida la inteligencia artificial, para reducir la dependencia de Estados Unidos en ese ámbito.(Agencia Reforma)