Queda en vilo venta de AHMSA; postergan fallo de la subasta

El intento por concretar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) dentro del proceso de quiebra derivó en un estancamiento temporal debido a que ningún postor acreditó el pago de la garantía de seriedad por 56 millones de dólares.

El Poder Judicial de la Federación comunicó este viernes los resultados de la audiencia de la subasta, lo que abre la vía para que los principales acreedores comerciales (Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme) asuman el control de la empresa en consorcio.

La Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, Ruth Haggi Huerta García, acordó reajustar los plazos del procedimiento especial de enajenación con el propósito de salvaguardar la viabilidad de la compañía como una unidad productiva.

Dentro de la diligencia se dio a conocer que una persona física presentó una postura económica superior al 85 por ciento del valor mínimo fijado en las bases, aunque omitió adjuntar la documentación requerida para comprobar su liquidez inmediata y capacidad financiera.

“Sin acreditar con documento alguno su solvencia y disponibilidad inmediata de la cantidad del dinero que ofreció”, se acota en el documento.

Ante dicha omisión, la juzgadora concedió un término de 10 días hábiles para que tanto el postor mencionado como el resto de las firmas calificadas por la sindicatura acrediten la transferencia o el depósito formal del fondo de garantía.

Asimismo, fijó un plazo de tres días hábiles —del 29 de septiembre al 1 de octubre— para que las partes involucradas manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al desarrollo de la audiencia.

En paralelo, el juzgado puso a consideración de los involucrados una propuesta alternativa presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme, quienes solicitaron conformar un consorcio.

Esta figura permitiría a las firmas acreedoras asumir la titularidad de los activos e intentar la reactivación de las plantas en caso de que ningún comprador externo logre acreditar los recursos.

Con una propuesta de compra de AHMSA por mil 400 millones de dólares, y el compromiso de depositar la Garantía de Seriedad de 53.6 millones antes de seis días, el empresario Arturo Domínguez Arteaga, de la empresa CIESA (Construcciones e Ingenierías Electromecánicas), se perfiló como el nuevo propietario de la siderúrgica.

El valor de referencia estimado para la comercialización conjunta de AHMSA y MINOSA se mantiene en torno a los mil 326 millones de dólares.

El destino de dichos fondos está etiquetado prioritariamente para cubrir los salarios y liquidaciones de más de 14 mil trabajadores, así como los pasivos adeudados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. (AGENCIA REFORMA)