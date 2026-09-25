Que ser madre o padre no frene el futuro de los jóvenes: Gabriel Elizondo

Las historias y necesidades de la gente se convierten en propuestas. Gabriel Elizondo trabaja para que madres y padres puedan continuar sus estudios sin tener que renunciar a su maternidad o paternidad.

Torreón, Coahuila.- La maternidad no debe representar la renuncia a la educación ni cancelar el proyecto de vida de una adolescente o joven, afirmó el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, al destacar la iniciativa legislativa que impulsa para lograr la permanencia escolar de las estudiantes universitarias embarazadas.

“Se acercó conmigo una chica de 22 años y me dijo: ‘Quiero que a ninguna otra le pase lo que a mí, porque cuando yo di a luz eran exámenes finales y perdí mi año escolar’. Es por ello que, desde el Senado presentamos una propuesta con la intención de que las estudiantes universitarias cuenten con condiciones que les permitan continuar, reincorporarse y concluir sus estudios sin que la maternidad implique perder un ciclo escolar”, explicó Elizondo Pérez.

Lo anterior, en el marco del 61 aniversario del Instituto Tecnológico de La Laguna, donde compartió esta iniciativa con alumnas y alumnos de este plantel, que ha formado a más de 24 mil profesionistas. La propuesta forma parte de las 18 iniciativas y reformas impulsadas desde el Senado en lo que va del mes de septiembre.

El senador señaló que su propuesta plantea establecer medidas de protección para las estudiantes durante seis semanas antes y seis semanas después del parto, con el objetivo de que estas disposiciones puedan ser aplicables en facultades y universidades de todo el país y, particularmente, en Coahuila.

“Hoy, con estos trabajos, buscamos que se siga garantizando el respeto a los derechos de las mujeres y que ninguna tenga que decidir entre su proyecto de vida y sus estudios”, dijo.

Elizondo Pérez destacó que esta propuesta forma parte de una agenda que busca sumar esfuerzos desde el Senado y desde Coahuila, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para generar mejores condiciones para las y los jóvenes, fortalecer la educación y respaldar sus proyectos de vida.

Además, explicó que, una vez presentada, la iniciativa deberá continuar su proceso legislativo y ser turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión, por lo que se mantiene a la espera de que estas sesionen para avanzar en su revisión. (El Heraldo de Saltillo)