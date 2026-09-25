Reconocerá Municipio a saltillenses destacados en el deporte

Se encuentra abierta la convocatoria para el Premio al Mérito Deportivo 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, reconocerá a saltillenses destacados en el deporte a través del Premio al Mérito Deportivo 2026.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, mencionó que el objetivo principal es reconocer a quienes, por su participación, han destacado en eventos deportivos a nivel local, nacional o internacional.

Informó que la convocatoria se encuentra abierta para proponer personas aspirantes a recibir el Premio en las categorías de Atleta, Entrenador, Equipo o Atleta adaptado.

Las propuestas se reciben en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y en el portal de internet oficial del Ayuntamiento de Saltillo, disponible las 24 horas, con fecha límite el 9 de octubre.

Para poder recibir el Premio al Mérito Deportivo 2026 es necesario tener nacionalidad mexicana; haber nacido en el Municipio o residir en él por lo menos 3 años ininterrumpidos a la fecha de expedición de la convocatoria; no haber recibido el Premio en la misma categoría que se postula; y contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con el reconocimiento por el que contiende.

Además, no encontrarse inscrita en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Los documentos necesarios para proponer candidatas o candidatos se encuentran disponibles en el portal de internet oficial del Ayuntamiento: www.saltillo.gob.mx. (El Heraldo de Saltillo)