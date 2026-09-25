Proyecta Ramos Arizpe año histórico en reforestación; llegarán más de 2 mil árboles

Ramos Arizpe reforzará durante los próximos meses su estrategia de reforestación con la incorporación de más de 2 mil árboles, adicionales a los ejemplares con los que ya cuenta el municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien anticipó que 2026 podría cerrar como un año histórico en materia de plantación y recuperación de espacios verdes.

El edil explicó que el nuevo cargamento permitirá ampliar las acciones que se han desarrollado a lo largo del año y llevarlas a diferentes sectores de la ciudad, principalmente a espacios públicos donde se busca incrementar la cobertura vegetal.

“Tenemos mucha, mucha reforestación y ahorita vamos a empezar con otra etapa. Nos va a llegar un cargamento que conseguimos de más de 2 mil árboles, aparte de los que ya tenemos. Entonces, este año va a ser histórico para la reforestación del municipio”, expresó.

Gutiérrez Merino señaló que la intención no se limita a realizar plantaciones aisladas, sino a desarrollar diversas “Líneas Verdes” en puntos de Ramos Arizpe, además de involucrar a planteles educativos y trabajar en parques que cuentan con áreas disponibles para recibir nuevos ejemplares.

“Vamos a hacer varias líneas verdes que ya están en proceso para poder llevarlas a cabo. También tenemos algunas escuelas y algunos parques en los que vamos a trabajar con ellos para seguir aumentando la cantidad de árboles”, indicó.

Entre las especies contempladas se encuentran árboles que actualmente ya están disponibles para su plantación y otros que formarán parte del nuevo cargamento. El alcalde mencionó ejemplares de maple, fresno y diferentes variedades de árboles frutales.

“Ahorita tenemos algunos maples, también contamos con frutales y fresnos, y precisamente son de las especies que nos van a estar llegando. Queremos aprovechar todos estos árboles para continuar con la reforestación en diferentes puntos del municipio”, agregó.

El alcalde consideró que el volumen de acciones emprendidas durante 2026 permitirá alcanzar una cifra de reforestación poco habitual para Ramos Arizpe, por lo que la administración municipal buscará mantener las jornadas de plantación y extender la creación de áreas verdes en escuelas, parques y otros espacios públicos. (EDUARDO SERNA)