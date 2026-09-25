Invitan a apoyar a perros y gatos de la calle este domingo en Ramos Arizpe

Con el propósito de continuar apoyando a perros y gatos en situación de calle, integrantes de la Comunidad Animalista de Ramos Arizpe estarán presentes este domingo 27 de septiembre en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, donde invitan a la ciudadanía a sumarse mediante donativos y actividades familiares.

A partir de las 17:00 horas, la agrupación instalará su módulo para recibir principalmente alimento para perros y gatos, además de compartir información entre los visitantes sobre el cuidado responsable de los animales y la importancia de colaborar en la atención de aquellos que se encuentran abandonados.

Moisés Mendoza Zaragoza, integrante de la agrupación, explicó que esta actividad forma parte de las acciones que realizan de manera periódica para generar conciencia entre la población.

“Como ustedes saben, cada último domingo del mes tratamos de llevar un poco de concientización a las personas que nos permiten compartirles el mensaje. Brindamos información de manera oral e impresa y también buscamos que los niños puedan aprender sobre el cuidado y respeto hacia los animales de una forma divertida”, señaló.

Para involucrar a las niñas y niños, el módulo contará con un minicine en el que se proyectarán dos cuentos cortos, además de un juego de lotería. La participación tendrá una aportación de cinco pesos, recurso que será destinado a cubrir adeudos generados por la atención de animales en clínicas veterinarias.

“Son dos cuentos cortos y una jugada de lotería por una aportación de cinco pesos. Todo lo que logramos recaudar lo vamos abonando a las cuentas que tenemos en las veterinarias, porque necesitamos liquidarlas para poder seguir atendiendo y ayudando a más animalitos de la calle”, explicó Mendoza Zaragoza.

La Comunidad Animalista señaló que la colaboración puede realizarse tanto participando en las actividades como llevando alimento para perros y gatos al módulo, por lo que hizo un llamado a las familias que acostumbran a visitar la Alameda durante el domingo para acercarse y conocer el trabajo que desarrolla la agrupación.

“Si van a la Alameda, acérquense a nuestro stand. Los peluditos de la calle nos necesitan y es necesario liquidar las cuentas que tenemos para poder seguir ayudándolos. Cualquier aportación, por pequeña que parezca, nos ayuda a continuar con esta labor”, expresó. (EDUARDO SERNA)