AIERA fortalece preparación laboral de jóvenes con jornada de empleabilidad

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) llevó a cabo con una importante participación estudiantil una jornada enfocada en acercar a las nuevas generaciones herramientas para facilitar su incorporación al mercado laboral.

La actividad reunió a jóvenes de diversas instituciones educativas de la Región Sureste de Coahuila, quienes tuvieron acceso a orientación para fortalecer tanto sus competencias profesionales como la manera de presentarse ante posibles empleadores.

El encuentro incluyó la conferencia “Habilidades de Poder para la Empleabilidad”, impartida por la doctora Karla Patricia Valdés, así como el taller “¿Cómo elaborar mi Currículum Vitae?”, a cargo de la psicóloga Frida Sofía Macedo Nava. Durante ambas actividades se abordaron aspectos relacionados con la comunicación de capacidades, construcción del perfil profesional, búsqueda de oportunidades y preparación para los procesos de selección de personal.

“Para AIERA es muy importante generar este tipo de espacios porque permiten que los jóvenes conozcan con mayor claridad qué está buscando actualmente el sector productivo. No basta únicamente con la preparación académica; también es necesario saber comunicar las capacidades, desarrollar habilidades personales y llegar mejor preparados al momento de buscar una oportunidad laboral”, expresó Diego Gándara Cavazos, presidente del organismo empresarial.

La convocatoria contó con representación de instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, UANE, CETis 60, Universidad Carolina, Tecmilenio, UniFreire, CONALEP, Instituto Tecnológico Don Bosco, Instituto La Misión, INSUNTE, IESEC, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad Tecnológica de Saltillo y el CECyTEC. Asimismo, estuvo presente Claudia Rodríguez Sepúlveda, directora general de AIERA, quien acompañó el desarrollo de la jornada.

“La participación que tuvimos demuestra el interés de los estudiantes por prepararse para los retos que encontrarán al egresar. Queremos seguir fortaleciendo la vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, para que los jóvenes puedan identificar desde ahora las habilidades que necesitan desarrollar y tengan mayores herramientas cuando llegue el momento de incorporarse al mundo laboral”, añadió Gándara Cavazos.

AIERA destacó que la jornada permitió complementar la formación académica de los asistentes con conocimientos prácticos aplicables a la búsqueda de empleo, particularmente en la elaboración de un currículum y en la presentación de sus conocimientos, experiencia y aptitudes. (EDUARDO SERNA)