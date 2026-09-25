Premian a ganadoras del Hackathon Mujeres STEM 2026

Participaron más de 90 alumnas del CONALEP Saltillo I con proyectos en pro del medio ambiente

Este viernes concluyó el Hackathon Mujeres STEM 2026, donde se premió a las mejores alumnas del CONALEP Saltillo I que participaron con proyectos que aportaran soluciones a problemáticas ambientales en la comunidad.

El evento se realizó por parte del Gobierno Municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila.

Los equipos ganadores presentaron proyectos para incentivar y promover la gestión del agua, calidad del aire, prevención de incendios forestales y residuos compostables.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, reconoció el talento, la creatividad y la innovación tecnológica de las jóvenes saltillenses al participar en el Hackathon Mujeres STEM en su edición 2026.

“En Saltillo reconocemos el que cada vez más mujeres se interesen en temas relacionados con las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sepan que siempre tendrán el respaldo del alcalde Javier Díaz González y del Gobierno Municipal para impulsar sus ideas y lo que se propongan”, refirió.

Señaló además que el objetivo es desarrollar los proyectos ganadores dentro del Gobierno Municipal de Saltillo, para que trasciendan no solo en el ámbito académico, sino que generen un beneficio directo para la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)