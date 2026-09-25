Por caso “Rocky”, jueza local ratifica prisión preventiva a Liliana “N”

La imputada permanecerá en prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en la muerte de un perro de la raza Gigante de los Pirineos; la investigación complementaria concluirá el próximo 21 de octubre

Una jueza local en Saltillo determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Liliana “N”, quien enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en la muerte del perro “Rocky”, ocurrida en julio de este 2026 luego de que el animal sufriera severas lesiones presuntamente al ser arrastrado desde un vehículo en movimiento.

Durante la audiencia celebrada la tarde de este viernes en el Centro de Justicia Penal, la juzgadora responsable del proceso rechazó modificar la medida cautelar, al considerar diversos elementos relacionados con la conducta de la imputada. Entre ellos, tomó en cuenta que presuntamente borró evidencia relacionada con los hechos, escondió el vehículo involucrado e intentó evadir su responsabilidad al sustraerse de la acción judicial correspondiente.

De esta manera, Liliana “N” continuará privada de su libertad mientras avanza el proceso penal por el delito de crueldad animal. El plazo establecido para la investigación complementaria vence el próximo 21 de octubre de este 2026, fecha en la que deberán concluir las diligencias correspondientes.

Los antecedentes

El caso se originó luego de que Liliana “N” fuera señalada por presuntamente arrastrar a “Rocky” desde un vehículo en movimiento en calles del fraccionamiento Villas de San Miguel, al norte de Saltillo. Debido a la gravedad de las lesiones, el perro fue trasladado para recibir atención veterinaria especializada.

“Rocky”, un ejemplar de la raza Gigante de los Pirineos, fue atendido en la veterinaria Pets Care, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde el médico veterinario Humberto Baca recibió al animal y dio seguimiento a su estado de salud. De acuerdo con lo informado por el especialista, la principal causa de muerte fueron las heridas internas que presentaba, además de un síndrome inflamatorio generalizado.

De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, los hechos relacionados con maltrato o crueldad hacia los animales que deriven en su muerte pueden ser sancionados con una pena de prisión de hasta ocho años, dependiendo de la clasificación jurídica de los hechos y de lo que determine la autoridad judicial al concluir el proceso. (OMAR SOTO)