Destaca alumno de la Escuela Superior de Música de la UA de C en concurso internacional de composición

El alumno de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, Omar Eduardo Medina Ortiz, destacó en el ámbito internacional con su obra “Valiente Colibrí”, seleccionada como una de las obras ganadoras del Concurso de Composición para Coro y Orquesta Infantil, convocado en el marco del Festival Internacional Infantil de Música de Colombia a celebrarse próximamente.

La obra “Valiente Colibrí”, creación del estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Composición, será interpretada por un coro y una orquesta infantil durante el Festival, donde además tendrá su estreno mundial y será grabada profesionalmente para su posterior difusión en plataformas digitales y redes sociales del encuentro.

Medina Ortiz explicó que “Valiente Colibrí” nació a partir de su interés por abordar, desde una perspectiva esperanzadora, las experiencias de las personas que enfrentan situaciones adversas y deben encontrar la fortaleza para continuar adelante; el compositor creó la historia de un colibrí que, a consecuencia de una tormenta, pierde su hogar y debe reunir el valor necesario para volver a volar.

La obra aborda temas como la resiliencia, la valentía y la esperanza, pues, de acuerdo con el estudiante, más que centrarse en la tragedia, busca transmitir el mensaje de que incluso después de perderlo todo es posible encontrar fuerzas para comenzar nuevamente.

Para Omar Eduardo Medina Ortiz, la selección de este concurso representa un logro muy significativo, especialmente porque tendrá la oportunidad de ver interpretada y estrenada internacionalmente una de sus composiciones antes de concluir su formación profesional.

“Es un sueño para todos los alumnos de composición que en algún momento una obra sea estrenada, sea interpretada por alguna agrupación o una orquesta”, compartió el universitario, quien destacó que esta experiencia también le permitirá establecer vínculos con músicos e instituciones de otros países y abrir nuevas oportunidades para su desarrollo profesional.

Además de su formación universitaria, Medina Ortiz se desempeña como productor musical y arreglista y forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México como socio activo; durante este año también recibió el estímulo PECDA para desarrollar un proyecto de composición enfocado en un álbum de bolero contemporáneo.

Omar Eduardo Medina Ortiz agradeció el respaldo que ha recibido por parte de la Escuela Superior de Música y de la Universidad Autónoma de Coahuila, por acompañarlo en los diferentes proyectos que ha emprendido durante su formación y trayectoria artística. (El Heraldo de Saltillo)