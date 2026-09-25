El papa León XIV advierte del riesgo de «perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’”

El papa León XIV advirtió este viernes en París, durante su viaje apostólico de cuatro días a Francia, que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías puede dar lugar a un “paraíso de las máquinas” que invada y condicione la vida cotidiana de las personas.

París, Francia.- El papa León XIV advirtió este viernes 25 de septiembre en Francia sobre el riesgo de perder la humanidad en medio del avance tecnológico y alertó de que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la dignidad humana, al inicio de una visita oficial de cuatro días que arranca marcada por debates sobre ética, ciencia y tecnología.

“Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un ‘paraíso de las máquinas’ que invade y condiciona nuestra vida diaria, urge una educación en el discernimiento ético y en la capacidad de reconocer el bien moral”, afirmó.

Asimismo, el pontífice subrayó que el respeto a la dignidad humana y a los derechos y libertades fundamentales debe avanzar al mismo ritmo que los cambios sociales y el progreso tecnológico.

Durante su intervención, León XIV insistió en la necesidad de que el progreso tecnológico esté guiado por criterios éticos.

Durante su primera parada en el Palacio del Elíseo, el obispo de Roma instó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”.

El papa León XIV también llamó la atención ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares, en el primer discurso de su visita al país galo, pronunciado en el Palacio de Elíseo.

León XIV hizo un fuerte llamado para el desarme, citando la encíclica de Juan XXIII ‘Pacem in terris’, en la que se pedía “que se prohíban las armas atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías”.

El papa aseveró que “la paz no es un equilibrio de fuerzas; se construye cada día a través del diálogo y la justicia” y, por tanto, exhortó “a no resignarse nunca ante la perspectiva de una guerra considerándola inevitable, sino a promover sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas de la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos”.

Se trata de la primera visita oficial de un papa a Francia en 18 años, un país que considera la laicidad uno de los pilares de su identidad política. Aun así, la llegada del líder de la Iglesia católica estuvo acompañada por un amplio despliegue simbólico, incluido el repique de campanas en iglesias de todo el país durante siete minutos tras el aterrizaje de su avión. (El Heraldo de Saltillo con información de Vatican News)