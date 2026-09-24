Presidente de Palestina pide al mundo romper el silencio ante las acciones de Israel

El presidente de la Autoridad Palestina, denunció ante la Asamblea General de la ONU que las acciones de Israel representan un “plan colonial malintencionado” que amenaza la existencia misma del pueblo palestino w hizo un llamado a la responsabilidad internacional.

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Palestina, Mahmud Abbás, inició su intervención en el 81avo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Por segundo año consecutivo, Abbás pronunció su discurso mediante un mensaje pregrabado en vídeo desde su oficina en Ramala. La delegación palestina no pudo asistir presencialmente a Nueva York debido a que el gobierno de los Estados Unidos les denegó los visados de entrada.

Esta restricción fue calificada por Abbás como una “medida punitiva e ilegal” que viola las responsabilidades de Estados Unidos como país anfitrión del organismo internacional. Pese a la oposición de Washington y el gobierno de Israel, la Asamblea General de la ONU mantuvo una votación mayoritaria de 152 votos para autorizar formalmente la participación virtual y la reproducción del discurso de Palestina en el salón oficial

Durante su discurso, Abbás se preguntó cuánto tiempo más permanecerá en silencio la comunidad internacional ante las acciones de Israel en toda Palestina.

“¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante las acciones de Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo? El mundo ha sido testigo del tremendo coste que esto ha supuesto en la Franja de Gaza y en Cisjordania”, planteó el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, ante la Asamblea General de la ONU.

Además, preguntó qué espera el mundo para “proteger al pueblo palestino, garantizar su permanencia en su tierra, poner fin a la ocupación israelí y aplicar la solución de dos Estados sobre la base de la legitimidad internacional”.

El presidente palestino, aprovechó su discurso para implorar a las naciones que apoyen la solución de dos Estados, afirmando que su pueblo busca un Estado palestino democrático y no militarizado que pueda coexistir pacíficamente con Israel.

Afirmó que el primer paso para preservar la idea de dicha solución es proteger las tierras sobre las que se asentaría un futuro Estado palestino, así como proteger a las personas que han vivido en ellas durante generaciones.

Abbas subrayó que el pueblo palestino no sería desplazado por “la ocupación militar, ni por la expansión de los asentamientos, ni por la anexión, ni por el terrorismo de los colonos”.

Añadió que “no se puede construir una seguridad duradera sobre la ocupación de otro pueblo y la negación de sus derechos legítimos”, y que los palestinos tienen sus propios planes para un estado independiente, haciendo hincapié en la necesidad de poner fin a la ocupación israelí para poder negociar una solución.

Según Abbas, este plan se basa en proteger a los palestinos del desplazamiento, preservar sus tierras, renovar democráticamente las instituciones políticas y construir un nuevo Estado palestino soberano, con Jerusalén Este como su capital.

Según afirmó, todo esto se llevaría a cabo con un “compromiso con el derecho internacional” y el derecho a ejercer la autodeterminación, con el objetivo de lograr la seguridad y la paz con Israel para “allanar el camino hacia la integración regional, la cooperación, la prosperidad y la seguridad para todos”.

Abbas concluyó su intervención agradeciendo a las 160 naciones que, según dijo, han reconocido la condición de Estado palestino, y pidió su inclusión en las Naciones Unidas. (El Heraldo de Saltillo)