Ingresan a alcalde de Juchitán al Penal del Altiplano

Ciudad de México.- El presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue ingresado anoche al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras haber sido capturado por fuerzas federales y estatales.

El político morenista fue acusado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de estar presuntamente relacionado con la organización delictiva denominada “Los Cromos”, que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Altamirano fue detenido el miércoles alrededor de las 9:30 horas frente a las instalaciones del Conalep 243 de Juchitán.

Tras su captura, fue llevado al aeropuerto de Ixtepec, trasladado a la Ciudad de México y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”.

Según la Fiscalía estatal, el alcalde, como actor político-social, participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, debido a su presunta relación y a los nexos estratégicos que mantenía con “Los Cromos”.

“La captura de M.S.A., alias ‘Quetu’, se ejecutó en estricto apego a derecho para dar cumplimiento a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado”, informó el miércoles la Fiscalía. (AGENCIA REFORMA)