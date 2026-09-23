Reconoce PT que solos no podrían ganar una gubernatura  

Pero amenazan a Morena con sí poder hacerle perder hasta 12 estados

Ciudad de México.- El Partido del Trabajo por si solo no podría ganar una gubernatura, pero puede hacer perder a la coalición oficialista hasta 12 gubernaturas si Morena no reconoce su aportación electoral, advirtió Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales petistas.

Al responder a los señalamientos de que el PT por sí solo no tendría fuerza suficiente para ganar una gubernatura y debería concentrarse en obtener diputaciones, Sandoval sostuvo que esa lectura deja de lado el peso que su partido puede tener en una elección.

«No nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta doce», afirmó.

El legislador pidió a Morena considerar la aportación del PT dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y puso como ejemplo la correlación de fuerzas en San Lázaro.

«O sea, que deben leer del otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados. Sin el PT no salen las dos terceras partes», señaló.

Sandoval cuestionó que dentro de Morena no exista, según dijo, suficiente reconocimiento a lo que su partido ha aportado a la alianza.

La advertencia ocurrió después de que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, reclamara que su partido no fue tomado en cuenta en la metodología de las encuestas utilizadas por Morena para definir a sus coordinadores estatales.

Anaya señaló que Morena ha designado mediante ese proceso a 10 de los 17 coordinadores y sostuvo que las encuestas realizadas hasta ahora fueron exclusivamente del partido guinda. Añadió que falta una segunda encuesta con las propuestas del PT y una metodología científica previamente acordada. (Agencia Reforma)

«NO NOS DA PARA GANAR una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta doce», afirmó Reginaldo Sandoval