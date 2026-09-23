Confirma Sheinbaum viaje a China para cumbre de APEC

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde México recibirá la estafeta para organizar el encuentro en 2028.

“Voy a ir en noviembre a la APEC, ahí sí, porque la APEC la recibe México en el 2028. Entonces, voy a ir a China en noviembre, porque ahí vamos a recibir, digamos, la estafeta para realizar la APEC en el 28”, afirmó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La mañana de este miércoles, en Palacio Nacional, la Mandataria federal dio a conocer el viaje al ser cuestionada sobre las razones por las que decidió no asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York.

Sheinbaum argumentó que existen “momentos” en los que considera conveniente participar en encuentros internacionales y otros en los que decide no hacerlo, y recordó que tampoco acudió a la Asamblea General del año pasado.

“Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no ir. Y, consideré que este no era un momento para asistir a la Asamblea. Tampoco fui el año pasado”, explicó. (AGENCIA REFORMA)