Javier Aguirre es anunciado como nuevo entrenador del Valencia

El técnico mexicano regresó a LaLiga tras su paso con la Selección mexicana, donde dirigirá el equipo español por la temporada m2027-2028.

Madrid, España.- Javier Aguirre fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Valencia, equipo al que llega para asumir un nuevo desafío en su extensa carrera como entrenador.

Javier Aguirre será presentado el lunes 28 de septiembre, informó el Valencia en un comunicado.

El Valencia representa un nuevo capítulo para Javier Aguirre en el fútbol español, el estratega mexicano ya ha dirigido equipos españoles como el Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Su última experiencia en clubes había sido precisamente con el Mallorca, al que dirigió entre 2022 y 2024 antes de comenzar su tercera etapa con la Selección Mexicana.

Después de dirigir a clubes y selecciones en México, España, Inglaterra, Japón, Egipto y otros destinos internacionales, el ‘Vasco’ regresa a LaLiga para tomar las riendas del Valencia y afrontar uno de los nuevos retos de su trayectoria.

El primer partido que tendrá el Vasco Aguirre será en Mestalla, la casa del equipo de Valencia, contra el Athletic de Bilbao, el 17 de octubre. (El Heraldo de Saltillo)