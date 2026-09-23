Detiene Comisaría a 11 motociclistas en Saltillo por alterar el orden

Asegura 8 motos; mantiene vigilancia nocturna

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a once personas por alterar el orden público, luego de ser detectadas realizando acrobacias u omitiendo la luz roja en bulevares de Saltillo.

Además, fueron aseguradas 8 motocicletas, las cuales también fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Mediante un operativo de vigilancia especial que se mantiene en vialidades principales y otras arterias, elementos de la Subdirección de Tránsito con apoyo del Centro de Control y Comando, C2, identificaron a las once personas.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix es evitar que se pongan en riesgo los propios motociclistas, así como a terceros, por lo que se lleva a cabo este operativo de manera permanente.

Banda Alemán señaló que la vigilancia será permanente, por lo que hizo un llamado a los motociclistas a respetar el Reglamento de Tránsito y conducir con responsabilidad. (El Heraldo de Saltillo)