Trump acusa a México de ser “epicentro” del narco: “Es inaceptable compartir frontera con un país controlado por cárteles”

Desde la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, afirmó que México está bajo control de los cárteles, los comparó con ISIS y defendió las acciones de su gobierno contra ellos.

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 22 de septiembre ante el pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que México se encuentra “controlado” por los cárteles del narcotráfico.

Desde el podio de la ONU, el mandatario sostuvo: “Lamentablemente, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos”.

En ese mismo discurso, Trump señaló que “México debe recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad”.

Posteriormente matizó sus declaraciones al asegurar que mantiene una buena relación con las autoridades mexicanas y que se han registrado avances en la materia: “La seguridad y la protección llegarán a México. Me llena de orgullo decirles que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances, verdaderamente grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”.

El presidente estadounidense comparó a los cárteles con el grupo terrorista ISIS y aprovechó el foro de Naciones Unidas para destacar las operaciones de su administración contra presuntas organizaciones criminales: “Al igual que el ISIS, deben ser eliminados, expulsados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación; eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

Las críticas hacia México no son nuevas por parte del mandatario. En distintas ocasiones y foros internacionales ha emitido señalamientos similares sobre su vecino del sur.

Meses antes de su intervención en Nueva York, durante la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia, Trump aseguró que “México ha perdido el control de su país”.

Esas acusaciones han sido rebatidas de forma reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en marzo pasado respondió: “¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no? En México gobierna el pueblo”. (El Heraldo de Saltillo)