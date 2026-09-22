Fuerte choque entre autobús y tráiler deja cinco pasajeros lesionados en la Saltillo-Torreón

Durante la noche del lunes, cinco pasajeros resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad, luego de que un autobús de pasajeros de la línea Ómnibus chocara contra un tractocamión de doble remolque sobre la carretera Saltillo-Torreón.

El accidente se registró en el kilómetro 24, cuando el autobús, que viajaba procedente de Gómez Palacio con destino a Saltillo, transportaba a nueve pasajeros.

De acuerdo con las primeras declaraciones del conductor del autobús, aparentemente no se percató de la presencia del tractocamión, el cual avanzaba a baja velocidad debido a la carga que transportaba, por lo que terminó impactándolo.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron dos ambulancias de Cruz Roja, elementos de Bomberos y personal de la Guardia Nacional, quienes realizaron las labores de atención y seguridad en la zona.

De los nueve pasajeros que viajaban en la unidad, cinco resultaron lesionados y dos fueron reportados en estado grave, por lo que recibieron atención prehospitalaria.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el percance. (El Heraldo de Saltillo)