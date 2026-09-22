Xantolum cambia de recorrido este 2026; llegará hasta Parque Centro

La edición 11 del Desfile Xantolum de Día de Muertos tendrá una nueva ruta de 3.8 kilómetros, que partirá del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y concluirá en Parque Centro, donde se realizará una verbena. La organización prevé la participación de alrededor de 3 mil 500 personas

El Desfile Xantolum de Día de Muertos celebrará el primero de noviembre de este 2026, a partir de las 4:30 de la tarde, su edición número 11 con un cambio importante en su recorrido, ya que por primera vez dejará atrás la ruta tradicional que concluía en el Centro Histórico para avanzar hacia el norte de Saltillo y tener como punto final Parque Centro.

Josafat Benavides, titular de Xantolum, explicó que la modificación forma parte de la evolución que ha tenido el proyecto y de la narrativa que se construye rumbo al 450 aniversario de Saltillo, con la intención de mostrar, a través de la tradición del Día de Muertos, cómo ha evolucionado la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

“Este año tenemos una nueva ruta hacia el norte. Todas las antiguas ediciones habían terminado en el Centro Histórico”, señaló Benavides, quien explicó que la decisión también responde al crecimiento del desfile y a la necesidad de descentralizar las actividades relacionadas con esta celebración.

Detalló que la nueva ruta tendrá una longitud de 3.8 kilómetros, frente a los 3.2 kilómetros del recorrido anterior. El contingente partirá del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y avanzará por el bulevar Francisco Coss para bajar por el bulevar Venustiano Carranza, pasando por el Ateneo y el Instituto Tecnológico de Saltillo, hasta llegar a Parque Centro, donde se llevará a cabo una verbena como cierre de la celebración.

Convocatoria abierta

Para esta edición, Xantolum contempla alrededor de 3 mil 500 participantes. La convocatoria está abierta, a través del sitio web xantolum.com, a individuos, parejas, familias, escuelas, clubes y grupos que deseen participar, además de que se encuentran disponibles registros para staff y voluntariado.

El entrevistado subrayó que la participación ciudadana ha sido fundamental para consolidar el desfile, pues permite reunir en una misma plataforma a integrantes de los sectores artístico, cultural y educativo. “La celebración dura dos o tres días, las fotografías duran dos o tres días; sin embargo, esta imagen general de todos, de podernos ver a todos en una misma estructura, en una misma intención, es una parte bastante importante”, expresó.

La edición 11 busca mantener como eje la celebración de quienes ya fallecieron y la preservación de las tradiciones mexicanas, pero también aprovechar el desfile como un espacio de convivencia y reconstrucción del tejido social. (OMAR SOTO)