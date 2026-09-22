Cateo en Valle Poniente deja tres mujeres detenidas y presunta droga asegurada

Un operativo de seguridad desplegado durante la noche del lunes en el sector Valle Poniente, en Ramos Arizpe, culminó con la detención de tres mujeres y el aseguramiento de un importante cargamento de presunta marihuana, luego de un cateo realizado al interior de un domicilio señalado de manera preliminar como posible punto de venta y distribución de narcóticos.

Elementos de la Policía del Estado, en coordinación con personal del Centro de Operaciones Estratégicas, se movilizaron hasta el domicilio marcado con el número 200 de la calle Valle del Nogalar, donde se implementó un fuerte dispositivo de seguridad.

De acuerdo con información extraoficial, la intervención de las autoridades se originó a partir de una denuncia anónima, mediante la cual se alertó sobre el presunto movimiento y comercialización de drogas en dicho inmueble.

Durante el operativo, los agentes ingresaron al domicilio y realizaron una inspección, localizando en el interior una cantidad considerable de presunta marihuana. Asimismo, tres mujeres que se encontraban dentro de la vivienda fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El inmueble permaneció bajo custodia de las corporaciones de seguridad mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. Posteriormente, fue asegurado y colocado bajo resguardo mediante sellos de la Fiscalía General del Estado.

Las tres detenidas fueron trasladadas al Centro de Operaciones Estratégicas, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Será la autoridad ministerial la encargada de establecer el tipo y cantidad de narcótico asegurado, así como determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos. (El Heraldo de Saltillo)