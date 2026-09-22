El Gobierno federal hace oficial la próxima prohibición de celulares en primarias y secundarias en México

A partir del 3 de noviembre se restringirá el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica del país.

Ciudad de México.- A partir del 3 de noviembre quedará prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en todas las primarias y secundarias del país, públicas y privadas. El acuerdo publicado este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación establece que, a partir del 3 de noviembre, los alumnos de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos celulares ni otros dispositivos personales durante el horario de clases.

La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sólo permitirá el uso de tecnología cuando forme parte de una actividad educativa planificada y guiada por el docente. Quedarán exentos los casos por emergencia, salud, discapacidad o necesidades de inclusión.

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado, la decisión busca proteger la salud mental, mejorar el aprendizaje y recuperar el contacto humano en las aulas. Durante los próximos 30 días hábiles se realizarán asambleas en las escuelas para explicar la nueva normativa.

Durante 30 días hábiles se informará a docentes y padres de familia sobre su aplicación. En media superior cada escuela definirá sus propias restricciones y en universidades se fomentará el uso responsable, respetando su autonomía.

En bachillerato la prohibición será parcial y se acordará en cada plantel, mientras que en universidades se apelará al uso responsable sin imponer una prohibición general.

La SEP justificó la medida al advertir que el uso desregulado de celulares afecta la concentración y el aprovechamiento escolar. Hasta ahora, sólo 19 estados tenían alguna norma al respecto. A nivel mundial, la UNESCO reporta que 114 países ya prohíben los móviles en las escuelas. (El Heraldo de Saltillo)

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