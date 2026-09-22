La Barra Mexicana de Abogados exige a las autoridades combatir la violencia contra las mujeres

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió que la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres vulnera el Estado de derecho y llamó a fortalecer la prevención, investigación y sanción de los feminicidios

Ciudad de México.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. (BMA) expresó su preocupación ante la violencia contra las mujeres y advirtió que la impunidad en estos delitos afecta al Estado de derecho y permite que persista la violencia de género.

En un comunicado, la organización se refirió a los asesinatos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a las movilizaciones que les siguieron, como muestra de la percepción de inseguridad y del reclamo social por respuestas frente a este tipo de violencia.

La BMA citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, que señala que más de 70 por ciento de las mujeres en el país se sienten inseguras al caminar solas de noche, incluso en las inmediaciones de su domicilio.

Indicó además que existe desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. De acuerdo con el pronunciamiento, esto se vincula con una cifra negra delictiva que alcanza el 91 por ciento.

Ante ello, el Colegio de Abogados exhortó a las autoridades a reforzar a las corporaciones policiales, las fiscalías especializadas y los servicios periciales, así como los mecanismos de protección para mujeres en riesgo. Propuso también mejorar la coordinación interinstitucional para detectar y atender de forma oportuna los factores relacionados con la violencia feminicida.

Finalmente, la BMA se pronunció a favor de una estrategia de Estado, sostenida y coordinada, que atienda las causas de la violencia y fortalezca la prevención, la seguridad, la investigación y la protección efectiva de las mujeres, a fin de disminuir la impunidad y asegurar el acceso a la justicia. (El Heraldo de Saltillo)