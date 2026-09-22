Messi presenta el jersey que usará para su despedida de la Selección argentina

La leyenda del fútbol, Lionel Messi, anunció a través de Instagram la nueva playera oficial con la que jugará su último partido y dará fin a su trayectoria en la Albiceleste.

Florida, Estados Unidos.- A sus 39 años y tras brillar en su sexto Mundial, Lionel Messi se alista para su despedida definitiva de la Selección Argentina. Será el próximo 6 de octubre, en el Estadio Monumental de la capital argentina, en el amistoso frente a la Selección Nacional de Fútbol de Benín.

Aunque ya había anunciado su retiro internacional, el capitán recibió una convocatoria especial de Lionel Scaloni para este último homenaje, programado dentro de la ventana FIFA.

“Último partido… Una camiseta para toda una vida”. Con esa frase, Messi presentó en sus redes el video de su camiseta de despedida. La casaca mantiene las clásicas franjas verticales celestes y blancas de la Albiceleste, pero con detalles únicos: cuello y puños con ribete dorado en lugar del celeste tradicional, y el escudo de la AFA, su nombre y el dorsal 10 bordados en oro.

Se espera una noche de alta carga emotiva para los aficionados de todo el mundo, como cierre a la altura de un futbolista que marcó una era.

Según informó la AFA, las entradas van desde los 90 mil pesos argentinos (unos 60 dólares americanos) en la tribuna Popular, hasta los 480 mil pesos (cerca de 311 dólares) en la zona preferencial.

El propio Messi había confirmado el fin de su ciclo con la Albiceleste el pasado 31 de agosto con una frase contundente: “Me vacié. Ya no tengo más para dar”.

Un ciclo que comenzó el 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría, cuando entró en el segundo tiempo y fue expulsado a los pocos segundos. Veinte años después, se despide como el máximo goleador histórico de Argentina, con 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos. (El Heraldo de Saltillo)