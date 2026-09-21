Destacan coahuilenses en la natación de la Gimnasiada Nacional 2026

Los coahuilenses Lionel Castillo Cárdenas y Samantha López Ruelas tuvieron una destacada actuación dentro de la Gimnasiada Nacional 2026, la cual se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo.

Lionel Castillo Cárdenas consiguió el campeonato individual por puntos de la categoría 13-14 años varonil, luego de colgarse seis medallas de oro y una plata. Logró los metales áureos en 50 libre, 100 libre, 200 libre, 400 libre, 200 combinado individual y 200 mariposa; además de un segundo lugar en 50 mariposa.

Por su parte, Samantha López Ruelas regresó a casa con seis medallas de plata en esta competición, subiendo al podio en los 50, 100 y 200 dorso; así como en los 50, 100 y 200 libre.

Ambos nadadores forman parte del equipo del Centro Acuático Coahuila 2000, y gracias a estos resultados serán contemplados para la Gimnasiada Mundial, evento que se realizará en Brasil. (El Heraldo de Saltillo)