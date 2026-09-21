Concluye con éxito el Jane Austen Fest 2026 en Saltillo

Durante tres días, el encuentro acercó al público a la obra y legado de Jane Austen mediante literatura, cine, música, talleres y actividades escénicas

Con una amplia participación del público y una programación que reunió distintas expresiones artísticas, concluyó el Jane Austen Fest 2026, encuentro cultural realizado del 18 al 20 de septiembre en Saltillo, que permitió acercar a nuevos públicos a la vida y obra de una de las autoras fundamentales de la literatura inglesa.

A través de la Secretaría de Cultura de Coahuila, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y la Alianza Francesa de Saltillo, el festival ofreció durante tres días actividades en las instalaciones de la Alianza Francesa y de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila, generando encuentros en torno a la literatura, el cine, la música, las artes escénicas y la cultura de época.

La programación inició con la charla y degustación “Una taza con Jane: cómo preparar un buen té”, impartida por Emilio González, seguida de la proyección de Orgullo y prejuicio, dirigida por Joe Wright, actividades que permitieron introducir al público al contexto y universo creativo de Jane Austen.

Durante el sábado, las actividades continuaron con el taller y Making Space “Sensatez y abanicos”, impartido por Alejandra Medina y Brenda Silvat; la conferencia “Orgullo y encajes: los vestuarios del mundo austenita”, a cargo de Angélica Torres, y el concierto “Música para Miss Austen”, con la participación de la Compañía de Ópera de Saltillo, bajo la dirección de Alejandro Reyes-Valdés.

Para el cierre del festival se llevaron a cabo nuevamente actividades del taller “Sensatez y abanicos”, además de lecturas teatralizadas con la participación de clubes de lectura de Saltillo y la charla “Manual Austen: humor, amor e ironía”, con Alejandra Medina, Jessica Villarreal y Sylvia Georgina Estrada.

La propuesta del festival permitió abordar la obra de Austen desde distintas perspectivas, incorporando temas como la literatura, las costumbres, el vestuario, la música y las relaciones sociales de su época, al tiempo que generó espacios para la participación y convivencia de lectores, artistas, estudiantes y público en general.

El Jane Austen Fest 2026 representó también una oportunidad para que distintas instituciones, especialistas, artistas y colectivos sumaran esfuerzos en torno a una programación interdisciplinaria, contribuyendo a enriquecer la vida cultural de Saltillo y a mantener activos los espacios del Centro Histórico como puntos de encuentro para la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)