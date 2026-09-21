Invitan a conocer los misterios de la Luna en el Museo del Desierto

La Sociedad Astronómica de Saltillo A.C. presentará la conferencia “Luna: de escombro cósmico a madre de la vida”, a cargo del estudiante Édison Perezgómez Álvarez.

Para acercar al público al conocimiento astronómico y explorar la importancia que ha tenido la Luna en la evolución de la vida, la Sociedad Astronómica de Saltillo Asociación Civil llevará a cabo la presentación “Luna: de escombro cósmico a madre de la vida”.

La actividad estará a cargo Édison Perezgómez Álvarez, integrante de la citada Sociedad, quien abordará temas relacionados con el origen y evolución de la Luna, así como su influencia y poder sobre los seres vivos.

La presentación combinará el contenido científico con interludios poéticos y musicales, buscando ofrecer a los asistentes una experiencia que vincule la astronomía con el arte y la inspiración, y se realizará con entrada libre el próximo miércoles 30 de septiembre de este 2026, a las 7:30 de la tarde, en las instalaciones del Museo del Desierto, en Saltillo.

“Este último miércoles del mes de septiembre voy a contarles una historia fantástica sobre uno de los objetos celestes más queridos por nosotros y por otros seres vivos, la luna. La luna en su resplandeciente luminosidad esconde los secretos de la existencia misma de la vida, sin ella no estaríamos aquí”, remarcó Perezgómez Álvarez. (OMAR SOTO)