Conoce la carrera de Ingeniería Civil que ofrece la UA de C en la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ingeniería Civil de la Unidad Laguna, invita a las y los jóvenes interesados en el diseño, construcción, innovación y desarrollo sustentable de infraestructura, a conocer su oferta educativa y formarse como profesionales capaces de transformar el entorno mediante la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.

La carrera de Ingeniería Civil es una disciplina fundamental para el desarrollo de las ciudades y comunidades, ya que sus profesionistas participan en la planificación, proyección, diseño, construcción, administración, conservación, reparación y desmantelamiento de obras civil como carreteras, edificios, puentes, hospitales, presas, aerogeneradores, entre otras.

A través del plan del plan de estudios, las y los futuros ingenieros civiles adquieren los conocimientos necesarios para diseñar materiales y sistemas constructivos, analizar las condiciones del suelo y garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras, tanto ante situaciones cotidianas como frente a fenómenos naturales extremos, entre ellos huracanes y sismos.

Al egresar, las y los profesionales de Ingeniería Civil cuentan con un amplio campo de oportunidad, su formación les permite incursionar en proyectos enfocados en el cuidado del medio ambiente, la gestión de residuos, las energías renovables y la conservación de los recursos naturales, además de desempeñarse en la gestión y supervisión de proyectos, el diseño y la planificación de infraestructura mediante herramientas tecnológicas de vanguardia y consulta especializada.

De esta manera, estudiar Ingeniería Civil en la UA de C representa la oportunidad de adquirir una preparación integral para participar en proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, desde la creación de espacios seguros hasta el desarrollo de infraestructura que conecta, protege y hace posible el crecimiento de las comunidades.

Para recibir asesoría personalizada y conocer detalles sobre la oferta académica, pueden acudir a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Civil, ubicadas en Carretera Torreón-Matamoros Km. 7.5, Ciudad Universitaria Campus Torreón, comunicarse al teléfono (871) 476 2913 o ingresar a la página https://www.uadec.mx/ingenieria-civil-ul/.

El periodo de registro para presentar el examen de admisión cierra el 21 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UA de C www.uadec.mx/admisiones/, una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de $920 pesos. (El Heraldo de Saltillo)