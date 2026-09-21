Fallece Catalina Macías de Milmo, esposa del codirector de Casa Madero

Este domingo se reportó el fallecimiento de Catalina Macías de Milmo, esposa de Brandon Milmo Brittingham, codirector de Casa Madero.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por el suplemento Sierra Madre, del periódico El Norte y generó consternación entre familiares y personas cercanas a la familia Milmo, vinculada con la tradición vitivinícola de Coahuila.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Catalina Macías fue reconocida por su cercanía con Brandon Milmo, quien en agosto de 2025 recibió la insignia de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola, otorgada por el Gobierno de Francia en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al sector agrícola y vitivinícola.

Durante aquella ceremonia, el empresario destacó el respaldo de su esposa y de su hija Sabina, con quienes compartió el reconocimiento. (El Heraldo de Saltillo)