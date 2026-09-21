MAESTRO PEDÓFILO

Como directora de los CECyTEC en el estado, y además como reconocidda efensora de las causas de las mujeres, AZUCENA RAMOS RAMOS tendría que tomar de inmediato medidas en contra del maestro del plantel ubicado en el paque industrial Santa María en Ramos Arizpe que ha sido señalado por un grupo de alumnas por cometer actos de acoso en su contra.

Varias de ellas nos enviaron mensajes a la redacción de El Heraldo de Saltillo. En las notas que publicamos, omitimos sus nombres por respeto a su privacidad, pero son casos reales. Señalan que el maestro tiene años acosando a las estudiantes, y en algunos casos les ha hecho tocamientos. No lo habían denunciado por temor a sufrir represalias, pero las represalias deben ser en contra del acosador, no en contra de ellas. No hay que olvidar que un acosador es un potencial violador, y un violador es un potencial feminicida. Le tienen que poner un alto ya, y aplicarle todo el peso de la ley por los actos que cometió en contra de las alumnas, muchas de ellas menores de edad. La tarea también es para EMANUEL GARZA FISHBURN, secretario de Educación.

PLAN PARA LOS CHORROS

Según adelantó el secretario de Gobierno, OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ, este lunes será presentado el plan para prevenir accidentes en el mortal tramo carretero conocido cómo “Los Chorros”, en el cual van a participar los tres niveles de gobierno de forma coordinada. De acuerdo con el proyecto, en lo que se define cuando se van a llevar a cabo las obras de rectificación del curvilíneo trazo, se van a implementar medidas preventivas de vigilancia a cargo de la nueva Policía Estatal de Caminos, y vienen sanciones fuertes para los choferes de los tráileres que estén conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia estimulante. Pero además, el plan incluye un punto medular: que cuando ocurra un accidente, se reduzca al mínimo el tiempo en que la carretera queda cerrada, tiempo que actualmente es de varias horas, con las consiguiente pérdidas económicas que esto implica.

REGISTRO DE DONANTES

Y hablando de asuntos relevantes, en esa categoría cae sin duda la propuesta de la diputada EDNA DÁVALOS ELIZONDO, para crear una plataforma de registro de donantes de órganos en el estado. El objetivo es poder identificar a quienes han decidido donar sus órganos y evitar que, cuando fallezcan, su voluntad sea desconocida por sus familiares. La donación de órganos salva vidas, pero en México vamos muy atrasados si nos comparamos con otros países en dónde ya es una práctica común, precisamente porque hace mucha falta impulsar la cultura de la donación y derribar los prejucios que existen en torno a éste tema. La iniciativa de Edna debería convertirse pronto en una realidad.

LAS FRASES DE ENRIQUE

Para la ya próxima elección de rector en “La Narro”, valdría la pena recordar dos frases del exgobernador ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ”. Una dice, “si se encariña uno con un perrito, mucho más con un puesto”. Y la otra: “hay que aprender a ser, a no ser y a dejar de ser”. Para los exrectores LUÍS ALBERTO AGUIRRE URIBE y ELADIO CORNEJO aplica sobre todo la primera: tanto se encariñaron con el cargo, que ahora buscan repetir aunque la legislación universitaria se los impida. Y también debería de aplicarles la segunda, ¿o apoco todavía no se resignan a dejar de ser?

SOBERANÍA ENERGÉTICA

Un día sí y al otro también la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM habla de soberanía en sus “mañaneras”. Es, por mucho, su palabra favorita y la que más repite en sus discursos. Pero, ¿cómo podemos estar hablando de soberanía, si apenas en agosto pasado las importaciones de gas natural de Estados Unidos hacia México alcanzaron un volúmen récord en toda la historia de nuestro país? Tan sólo en los años que lleva gobernando la 4t, las importaciones han crecido en un 85%. La mayor parte del gas que importamos, se utiliza para generar electricidad. Si Estados Unidos nos corta el suministro, sería una catástrofe energética para nuestro país. Por eso la urgencia de iniciar cuanto antes con la explotación de gas shale. Si queremos hablar de soberanía, no podemos seguir a merced de lo que decida un país extranjero, ¿o no es así cómo dice todos los días el discurso presidencial?

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