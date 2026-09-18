CON BOTAS Y SOMBRERO

El jueves 15 de octubre arranca el Rodeo Saltillo 2026 en la Expo Coahuila, pero unos días antes, para promover ese evento, el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ andará de gira por Austin, Texas, de tal manera que desde ahora ya está preparando las botas, el sombrero, el pasaporte y la visa (qué envidia, dirían no pocos funcionarios morenistas a los que les quitaron ese documento) para darse la vuelta por tierras texanas, en dónde además aprovechará para promover a la ciudad cómo un destino de inversiones.

RECONOCIMIENTO A GUADIANA

Durante la inauguración del Rodeo se entregará a un reconocimiento a los cerca de 40 socios (o sus descendientes) que generosamente donaron el terreno dónde se ubicaba la plaza de toros de Saltillo, y que ahora formará parte del complejo Expo Coahuila. El socio mayoritario era ARMANDO GUADIANA TIJERINA, y según trascendió, será su hijo ARMANDO GUADIANA MANDUJANO el que acudirá a recoger el reconocimiento, que seguramente será entregado por el gobernador MANOLO JIMÉNEZ. Tras las fiestas patrias, en Saltillo se comienza a respirar ya el ambiente vaquero.

GENTE CERCANA

¿Quiénes acompañaron en el presidium al gobernador MANOLO JIMÉNEZ durante el evento de entrega del Premio Estatal de Periodismo este jueves? Codo a codo, el senador GABRIEL ELIZONDO, la presidenta del Congreso, LUZ ELENA MORALES, el alcalde de Saltillo, JAVIER DÍAZ y DIEGO RODRÍGUEZ CANALES, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional. También en el presidium, el secretario de Gobierno OSCAR PIMENTEL, junto con DAVID AGUILLÓN ROSALES —que acudió cómo presidente de la Cámara de Radio y Televisión—; y MARIBEL SÁNCHEZ, coordinadora de Comunicación Social.

Y en primera fila, el fiscal FEDERICO FERNÁNDEZ, el diputado federal JERICÓ ABRAMO MASSO y las diputadas locales EDNA DÁVALOS y BEATRIZ FRAUSTRO. Entre los homenajeados, JOSÉ DE JESÚS TORRES ANGUIANO, de El Heraldo de Saltillo, y JOSÉ MENA SOTO, de RCG, por sus 40 años ejerciendo el periodismo.

¿SAMUEL EN LA MIRA?

Según publicó el periodista CARLOS LORET DE MOLA, la Fiscalía General de la República tiene armado un expediente en contra del gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, su esposa MARIANA RODRÍGUEZ, su cuñada, su papá y su secretario de Gobierno, por una serie de transferencias multimillonarias a cuentas bancarias y empresas vinculadas con el mandatario “naranja”, en las que se presume se desviaron recursos del erario público.

De acuerdo con Loret, el expediente está listo para ser presentado ante un juez y solicitarle que emita las órdenes de aprehensión en contra de todos los involucrados. La duda es si la Fiscalía (leáse la presidenta de la República) pretende seguir esa ruta, o si se trata meramente de asustar a Samuel con el “petate del muerto”, en víspera del proceso en el que se habrá de elegir a su sucesor.

Claro que Loret no descubrió el hilo negro; toda esa información la ha venido publicando desde hace tiempo el periódico El Norte de Monterrey. La única novedad, en todo caso, es que ahora sí la FGR ya tiene armado el expediente. ¿Se atreverá CLAUDIA SHEINBAUM a encarcelar a un gobernador de oposición en funciones, o estará pensando en guardar el expediente por si en el futuro tiene que echar mano de él, en caso de que surja algún otro escándalo al estilo Rocha Moya? Eso lo sabremos muy pronto.

UN DÍA SIN AUTO

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Auto, y lo novedoso es que aquí en Saltillo una organización de la sociedad civil denominada “Movilidad Saltillo” está impulsando acciones para que más ciudadanos se unan a dejar estacionado su vehículo aunque sea por ese día. Además, hay negocios cómo El Cerdo de Babel, la taberna Malasaña, Casa Tiyahui, la cafetería El Estanquillo, Coballto Coffee and People, Índigo Café Galería, Don Chilaquil, Ánima Café y Té, y Café Vicio que estarán ofreciendo diferentes promociones y descuentos a los clientes que ese día lleguen en bicicleta. En Saltillo está demostrado que los programas que funcionan son aquellos en los que se suma la sociedad. Seguramente así ocurrirá también en esta ocasión.

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