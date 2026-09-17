Reforzará Saltillo vigilancia en la cota mil 800 de la Sierra de Zapalinamé para evitar invasiones y daño al patrimonio ecológico

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que se reforzará la vigilancia en la cota mil 800 de la Sierra de Zapalinamé, mediante acciones en las que tomarán parte la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, junto con la dirección de Desarrollo Urbano y la Secretaría del Ayuntamiento para evitar invasiones en esa zona que deriven además en otros delitos como el fraude y también en daños al patrimonio ecológico.

El edil destacó que uno de los temas de fundamental importancia para el municipio es el de llevar a cabo este reforzamiento y en caso necesario, aplicar todo el peso de la ley para aquellas personas que invadan estas áreas ubicadas la falda de la sierra, tal como se ha hecho con las áreas federales que se ubican cerca de los arroyos.

“Ha habido casos desgraciadamente hay ciudadanos que han comprado algún predio a alguna persona que no es dueña de ese predio, aquí va todo el peso de la ley para esas situaciones que se puedan presentar y sobre todo a las y los saltillenses de asesorarse y tener todos los fundamentos cuando van a comprar un predio de que quien se los está vendiendo sea realmente el dueño original del predio”, expuso.

“En la cota mil 800 no vamos a permitir nada de invasiones habrá todo el peso de la ley y sobre todo con la fuerza pública si es necesario, pero con todo el tema de Desarrollo Urbano, bien fundamentado jurídicamente también a través de la Secretaría del Ayuntamiento y trabajar de una forma trasversal en ese sentido”, agregó.

De igual manera, hizo la invitación a quienes se ofrezca en venta algún predio ubicado en aquella zona para que eviten caer en engaños, verificando en las áreas de Catastro y Tenencia de la Tierra la identidad del propietario, a fin de cotejar los datos con el Registro Público de la Propiedad. (ÁNGEL AGUILAR)