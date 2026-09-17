María De Jesús Ortiz Castillo

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Capilla del panteón Jardines del Santo Cristo a las 15:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Salvador Sifuentes Cantú

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 16:30 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Margarito Carrillo Galindo

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 18:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Leticia Berrueto López

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Resignación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Leticia Godina Torres

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Antonio De Los Santos Infante

Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Genoveva López Castillo

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 91 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia San Andrés a las 11:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Guadalupe Vizcaíno Alvizo

Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años

Traslado ayer para su Velación al Ej. Los Llanos Arteaga Coahuila

Traslado este viernes Para su Inhumación al Ej. Huachichil Arteaga Coahuila