María De Jesús Ortiz Castillo
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Capilla del panteón Jardines del Santo Cristo a las 15:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Salvador Sifuentes Cantú
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 16:30 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Margarito Carrillo Galindo
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 18:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Leticia Berrueto López
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Resignación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Leticia Godina Torres
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Antonio De Los Santos Infante
Falleció el 16 de septiembre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Genoveva López Castillo
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 91 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia San Andrés a las 11:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Guadalupe Vizcaíno Alvizo
Falleció el 17 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años
Traslado ayer para su Velación al Ej. Los Llanos Arteaga Coahuila
Traslado este viernes Para su Inhumación al Ej. Huachichil Arteaga Coahuila