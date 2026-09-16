José Reyes Cruz Camarillo
Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación el miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo.
Ma. Esperanza García Trujillo
Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.
Teófila Cedillo Cerda
Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en domicilio particular
Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.
Ian Gael Sánchez Juárez
Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 13 años
Velación en capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.