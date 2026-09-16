José Reyes Cruz Camarillo

Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación el miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo.

Ma. Esperanza García Trujillo

Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.

Teófila Cedillo Cerda

Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en domicilio particular

Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.

Ian Gael Sánchez Juárez

Falleció el 15 de septiembre del 2026 a la edad de 13 años

Velación en capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Inhumación el jueves en un panteón de la localidad.