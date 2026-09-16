Propone Rubén Moreira tasa cero de iva en internet doméstico, telefonía celular y plataformas educativas digitales

El diputado del PRI afirmó que con esta medida se elimina la carga fiscal en servicios que hoy son indispensables para la vida diaria, con la reducción de los costos fijos mensuales de las familias mexicanas

A fin de establecer una tasa del cero por ciento a los servicios de internet de uso doméstico, telefonía celular de uso familiar y plataformas educativas digitales, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez presentó una iniciativa para adicionar las fracciones V, VI y VII al artículo 20-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El legislador del PRI destacó que en pleno siglo XXI el acceso a la tecnología, la conectividad y la educación en línea ya no representan un lujo, sino necesidades básicas tan indispensables como la electricidad o el agua potable.

En su propuesta, Moreira Valdez fundamentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2024) del INEGI, en México existen 100.2 millones de usuarios de internet (83.1 por ciento de la población) y 98.6 millones de usuarios de telefonía celular, de los cuales el 95.1 por ciento se conecta principalmente desde el hogar.

No obstante, sostuvo que la aplicación de la tasa general de IVA a estos servicios encarece su acceso, generando una carga económica desproporcionada en millones de hogares y perpetuando la brecha digital, especialmente en las zonas rurales —donde la conectividad apenas alcanza el 50.4 por ciento — y en los sectores de menores ingresos.

Esta iniciativa, apuntó el exgobernador de Coahuila, se alinea con los compromisos internacionales asumidos por México —como la Agenda 2030 de la ONU y el Pacto Mundial Digital—, así como con el mandato constitucional establecido desde 2013 que obliga al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de la información y banda ancha en condiciones de asequibilidad.

Rubén Moreira pretende consolidar una política pública moderna, sensible y de justicia social que alivie la economía familiar, cierre las brechas tecnológicas y coloque a México a la altura de los desafíos de la era digital. (El Heraldo de Saltillo)