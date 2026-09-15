Gobierno de Nuevo León anuncia cancelación del Pase Turístico

Monterrey, NL.- Tras la polémica generada por el Pase Turístico que se exigiría a propietarios de vehículos con placas de otros Estados, el gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció la cancelación del programa.

Dijo que serán derogados los lineamientos publicados este mes, luego de la reforma a la Ley de Movilidad aprobada en mayo por el Congreso.

En conferencia de prensa, el mandatario emecista dijo que las cámaras empresariales les comentaron el viernes su inquietud durante la Mesa de Seguridad, ante el riesgo de dar a agentes de Tránsito y Movilidad más atribuciones para detener automovilistas.

“Este Pase Turístico iba en contra de lo que queremos hacer”, dijo el mandatario.

“No hay necesidad de darle al Tránsito la discrecionalidad de estar parando, cuando tenemos la tecnología para sí parar al malo”.

García dijo que en lugar de la aplicación del Pase Turístico buscarán incentivar que los habitantes de Nuevo León con vehículos con placas foráneas regularicen su situación.

Expuso que el viernes darán a conocer los incentivos. (AGENCIA REFORMA)