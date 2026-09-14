Cae superintendente de la CFE en Saltillo tras prolongados apagones

Roberto Velázquez deja el cargo luego de la falla eléctrica que durante una semana afectó al sur de la ciudad y dejó fuera de operación los pozos del acuífero Sur; será sustituido por Eduardo González Valerio

Luego de los apagones registrados durante las últimas semanas en Saltillo, Roberto Velázquez dejó el cargo de superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad.

El relevo ocurre después de la prolongada interrupción del suministro eléctrico que afectó durante una semana a distintos sectores del sur de Saltillo y que, además, dejó fuera de operación los pozos de agua pertenecientes al acuífero Sur.

La falta de energía eléctrica en esa infraestructura provocó afectaciones en el abastecimiento de agua potable, al impedir el funcionamiento normal de los equipos de extracción y bombeo.

En sustitución de Roberto Velázquez será designado Eduardo González Valerio, quien ya formaba parte de la estructura de la CFE y se desempeñaba como jefe de Operaciones.

González Valerio es considerado dentro de la empresa eléctrica como un funcionario con capacidad técnica, abierto al diálogo y con experiencia para atender las problemáticas relacionadas con el suministro de energía.

El cambio en la Superintendencia de la CFE en Saltillo se presenta en medio de las inconformidades generadas por los constantes apagones y de los reclamos para que se garantice un servicio confiable, especialmente en instalaciones estratégicas para el abastecimiento de agua de la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)