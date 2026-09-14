Proyecto de rectificación de «Los Chorros» tiene que ver con seguridad nacional y la economía del país: Manolo

El gobernador asegura que resultan más costosos los frecuentes cierres en ese tramo que el monto de los recursos para la puesta en marcha de esas obras

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró que es urgente el otorgamiento de recursos para la puesta en marcha del proyecto de rectificación del tramo conocido como “Los Chorros”, de la Carretera 57, al señalar que dicho proyecto tiene que ver con la seguridad nacional y la economía del país, al ser ese punto la columna vertebral de la logística a nivel nacional, dado que por ahí transita una enorme cantidad de productos que se exportan a los Estados Unidos.

Señaló que en “Los Chorros” se requiere la implementación por parte de la Guardia Nacional y CAPUFE de una serie de operativos extraordinarios de prevención para evitar accidentes, pero indicó que también es de suma importancia que se destinen los recursos por parte del Gobierno Federal a la rectificación de este tramo.

Recordó que el proyecto ejecutivo para la realización de dichos trabajos tiene ya 15 años, y a la fecha está etiquetado y listo para que se le asignen recursos federales, por lo que solamente se requiere de voluntad para que se concrete esto último.

“Yo pienso que ese tema es fundamental, que es importante. Esto tiene que ver con seguridad nacional y la economía del país, porque cada vez que hay un bloqueo y se cierra la carretera tres, seis horas o más, se han ido bajando los tiempos pero si se cierran tres horas el país pierde cientos de millones de pesos, entonces sale muchísimo más barato para la economía nacional el poder hacer la rectificación lo antes posible, que el que haya accidentes y se esté bloqueando la carretera porque es la columna vertebral de la logística del país”, señaló.

“Es fundamental y urgente que en el corto plazo la concesionaria de ese tramo carretero y la Guardia Nacional tomen cartas en el asunto, obviamente estamos abiertos a ayudar con todo lo que sea necesario, para hacer un operativo súper extraordinario, con mucha presencia, con mucha prevención y con mucha fuerza, pero lo importante es la rectificación también que es un tema a mediano plazo con una inversión importante que depende de la concesionaria federal de este tramo carretero”, agregó.

Detención de exfuncionario tiene que ver con un tema de sus empresas

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la detención por parte de la FGR del ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías “N” y su esposa, Manolo Jiménez dijo tener conocimiento de que las investigaciones realizadas en torno a este caso están relacionadas con los negocios privados del ex funcionario lagunero.

“La información que tenemos es que esto tiene que ver con un tema de índole personal, de sus empresas privadas y es la información que tenemos al día de hoy, porque es un tema que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, pero que apunta a una operación privada relacionada con las empresas personales de esta persona”, señaló. (ÁNGEL AGUILAR)