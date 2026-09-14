Aumentan a 37 las muertes por rickettsia en Coahuila

La letalidad de la enfermedad supera el 70 por ciento, informa el secretario de Salud en el estado

El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dijo que en los últimos días se incrementó a 37 el número de fallecimientos por causa de la rickettsia o “fiebre manchada” en la entidad, por lo que la dependencia a su cargo mantiene las acciones de prevención en los 38 municipios del estado a fin de reducir el elevado porcentaje de letalidad de este padecimiento, que dijo, supera actualmente el 70 por ciento.

Mencionó que además se realizan acciones de capacitación a los médicos tanto del Sector Salud, como de instituciones privadas para que puedan diagnosticar oportunamente los casos de esta enfermedad y ofrecer a los pacientes el tratamiento adecuado para su recuperación.

Indicó que la detección tardía del padecimiento sigue representando el mayor problema para evitar más decesos a causa de la rickettsia, ya que al ser confundida con otro tipo de enfermedades, el estado de salud de los infectados se va complicando con el paso de los días y cuando llegan al hospital para recibir atención ya es demasiado tarde.

“Ahorita en cuanto al número de casos confirmados de rickettsia tenemos 51 en lo que va del año en todo el estado con 37 defunciones, tenemos más del 70 por ciento de letalidad, por ello estamos ahorita llevando capacitación en todos los municipios, llevamos a un epidemiólogo que viene de la Ciudad de México, quien les imparte capacitación a médicos particulares y médicos del sector público para la detección oportuna de la rickettsia, porque ese es el problema, que no se detecta a tiempo”, manifestó.

“Se confunde mucho con otras enfermedades y ya cuando los pacientes llegan al hospital se encuentran en un estado muy deteriorado que hace muy difícil salvarlos, y es por eso que la capacitación ya está, el lunes pasado en Torreón tuvimos 300 médicos que llevaron capacitación, ya fueron a Monclova, ya fueron a Piedras Negras, y están en todo el estado dando la capacitación”, agregó.

Dijo que en colaboración con los municipios se mantienen también las acciones para el combate a las garrapatas, parásitos transmisores de esa enfermedad, a través de labores de fumigación que se llevan a cabo en escuelas y diferentes espacios públicos en los que se ha reportado la presencia de estos acáridos, además de efectuarse también los ya conocidos baños garrapaticidas para mascotas. (ÁNGEL AGUILAR)

“AHORITA EN CUANTO al número de casos confirmados de rickettsia tenemos 51 en lo que va del año en todo el estado con 37 defunciones, tenemos más del 70 por ciento de letalidad” señaló el titular de Salud.