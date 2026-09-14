Proponen en México permiso laboral por fallecimiento de mascotas

Ciudad de México.- La diputada de Morena, Rosa Alejandra Rodríguez, presentó una iniciativa que propone otorgar permisos laborales de tres días con goce de sueldo a las y los trabajadores que enfrenten la muerte de una mascota.

De acuerdo con la propuesta, para acceder a este beneficio el animal de compañía deberá estar al cuidado del trabajador, quien tendrá que contar con una constancia de fallecimiento expedida por un médico veterinario.

«(Son obligaciones de las personas empleadoras) Conceder a las personas trabajadoras un permiso con goce de sueldo de tres días laborables, con motivo del fallecimiento de un animal de compañía, el cual se encuentre bajo su cuidado, previa presentación de la constancia de fallecimiento expedida por una persona médica veterinaria», señala la iniciativa que modifica el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con la propuesta inscrita en la Gaceta Parlamentaria, más allá de las funciones de protección, trabajo o asistencia que históricamente desempeñaron hoy los animales de compañía ocupan un lugar importante en la vida cotidiana de numerosos hogares.

Afirma que la convivencia entre personas y animales de compañía ha evolucionado al grado de que no sólo muchas personas los reconocen como una fuente de compañía y de bienestar emocional, sino que diversos estudios demuestran que las personas desarrollan mecanismos de apego similares a los que existen en las relaciones humanas cercanas.

Agrega que, en consecuencia, la perdida de un animal de compañía puede desencadenar un proceso de duelo complejo, caracterizado por síntomas como tristeza profunda, ansiedad, culpa, insomnio y afectaciones al desempeño social y laboral.

Señala que diversas investigaciones documentan que la reacción emocional por la pérdida de un animal de compañía puede ser tan intensa como la causada por la pérdida de un familiar humano, especialmente cuando el vínculo afectivo ha sido prolongado o si la persona se encontraba emocionalmente dependiente del animal.

No obstante, advierte la falta de mecanismos sociales que validen el dolor por la pérdida de una mascota, lo que puede llevar a las personas a experimentar lo que se denomina «duelo desautorizado» o «no reconocido.

«La legislación laboral mexicana aun no contempla algunas circunstancias derivadas de las nuevas formas de convivencia y a los vínculos afectivos que forman parte de la vida cotidiana de las personas», indica.

Ante ello, subraya la necesidad de reconocer aquellas circunstancias que pueden incluir temporalmente el bienestar de las personas trabajadoras, como ya ocurre en países como Italia y Canadá.

«México, un país donde millones de hogares comparten su vida con uno o más animales de compañía, y donde la salud mental se ha vuelto una prioridad pública, es indispensable actualizar el marco laboral para reconocer estas realidades y proteger su salud mental, ya está estudiado que la relación entre las personas y los animales de compañía ha evolucionado significativamente, no solo se limita a un vínculo funcional, hoy en día millones de mexicanas y mexicanos consideran a sus mascotas como parte fundamental de su núcleo afectivo», plantea. (Agencia Reforma)