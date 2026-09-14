Recupera Policía Estatal tractocamión sustraído en carretera Monterrey-Saltillo

La Policía Estatal de Coahuila recuperó un tractocamión que había sido sustraído en la carretera Monterrey-Saltillo el pasado sábado 12 de septiembre, gracias al reporte oportuno al Sistema Estatal de Emergencia y al protocolo de reacción de los elementos de seguridad.

Con supervisión en el Arco de Seguridad de la Policía Estatal, en el municipio de Ramos Arizpe, se recuperó la unidad, así como una góndola.

El protocolo de reacción y la preparación de los elementos fueron apegados a la ley, sin poner en riesgo a terceras personas.

Dos personas del sexo masculino fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Estas acciones mantienen a Coahuila seguro y en orden. (El Heraldo de Saltillo)