A LA BÁSCULA

La ‘Estrellita’ de Coahuila

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la estrecha relación de las corporaciones estatales con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, han convertido el Modelo Coahuila de seguridad en uno de los más exitosos en todo el país, y eso es lo que ha llevado a la entidad alcanzar el logro que la semana pasada compartió el gobernador Manolo Jiménez: Coahuila es el estado con la más alta percepción de seguridad de sus habitantes, 71.5 por ciento de se sienten seguros del lugar en que viven.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha externado el orgullo que siente de que Manolo Jiménez haya alcanzado el lugar por el que se trabajó tanto tiempo. “Pareciera muy sencillo, pero hoy Coahuila es el primer lugar, y todos estamos muy orgullosos de que el gobernador del estado haya obtenido esta posición que teníamos mucho tiempo buscando, y que hoy Coahuila por primera vez en muchos años, es el primer lugar en la percepción de seguridad entre sus habitantes”.

Riquelme Solís dice que, de este gran logro, “todos nos colgamos tantito”, porque a final de cuentas según explica, cada municipio, sobre todo los de mayor población, debieron haber aportado algo para que Coahuila haya alcanzado esos niveles de percepción de seguridad.

Aunque no lo dice, el alcalde torreonense, sabe que, a su paso por la gubernatura del Estado, sembró buena semilla en tierra fértil en el tema de la seguridad en la entidad, y que de alguna manera contribuyó a que la cosecha de hoy sea tan satisfactoria.

“Hoy Coahuila tiene una estrellita que no cualquier estado puede tener”, a pesar de que muchos estados han estado inmersos en el tema y han tratado de mejorarlo, pero en muchos estados no pasa nada, y en otros más es a la inversa, la percepción y la misma inseguridad ha venido en un constante de crecimiento.

Por ello, el alcalde torreonense, dice que hay que estar orgullosos porque el gobierno del estado y el gobernador Manolo Jiménez Salinas haya logrado esto, y que en su periodo está demostrando que sigue dando un gran impulso a uno de los mayores proyectos que tiene Coahuila y que él mismo ha promovido tanto: la seguridad.

Miguel Riquelme sabe de la importancia del tema de la seguridad, para preservarla en el municipio de Torreón y con ello contribuir a los buenos resultados y calificaciones de Coahuila, por ello desde la administración municipal es prioritario al momento de las definiciones presupuestarias.

Esta semana, por ejemplo, el comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal, estará en la capital del estado, para recoger las armas registradas previamente para reforzar a la corporación, y que ya con todos los permisos en regla serán entregados pasadas las Fiestas Patrias, junto con 40 patrullas que se incorporan al parque vehicular de la dependencia. En poco más de un mes, se tiene previsto también la entrega de uniformes a todos los elementos.

Pero Riquelme Solís sabe -y dice-, que la seguridad no solo son patrullas, armas y las herramientas que requieren los uniformados, por lo que en un análisis junto con el tesorero Javier Lechuga, se tiene proyectado en el presupuesto del año entrante, un incremento importante en salario y prestaciones de los policías, tratando de garantizarles que mejoren su nivel de vida, y sus familias puedan estar más tranquilas, al saber que tienen mejores prestaciones, que mejora su seguro de vida, que puedan tener acceso a una vivienda.

Ese tipo de esquemas de trabajo en las corporaciones policiacas es parte integral del Modelo Coahuila, y que, si alguien lo conoce desde sus entrañas, es precisamente Miguel Ángel Riquelme Solís.

Y ciertamente como lo dice el alcalde torreonense, de este gran logro que ha alcanzado Coahuila, los municipios –en especial los de mayor densidad poblacional-, tienen derecho de ‘colgarse un poco’, porque en la suma de todos se logra el gran total.

Para que Coahuila sea el estado con la más alta percepción de seguridad en todo el país, por supuesto que tienen mucho que ver que Piedras Negras se consolide como la frontera más segura de México, que Saltillo sea la capital estatal más segura del país, y que Torreón haya venido mejorando cada vez su posición dentro del top ten de los municipios más seguros del país.

Felicidades pues a todos –principalmente a los coahuilenses-, por esta ‘estrellita’ que ha logrado Coahuila.

laotraplana@gmail.com

X= @JulianParraIba